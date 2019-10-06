{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: МИД Турции вызвал поверенного в делах США из-за лайка в Twitter

Накануне официальный аккаунт американской дипмиссии поставил лайк под записью пользователя, который негативно отозвался о состоянии здоровья лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели
Посольство США в Анкаре Erhan Ortac/Getty Images
Описание
Посольство США в Анкаре
© Erhan Ortac/Getty Images

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции вызвало в воскресенье временного поверенного в делах США в Анкаре для дачи разъяснений в связи с инцидентом, произошедшим в социальной сети Twitter. Об этом сообщил ТАСС источник во внешнеполитическом ведомстве.

"Поверенный в делах США был вызван в наше министерство, чтобы получить четкие и ясные разъяснения в связи с инцидентом, который произошел вчера", - отметил источник.

Накануне официальный аккаунт американской дипмиссии в Twitter поставил лайк под записью другого пользователя, который негативно отозвался о состоянии здоровья лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели. Как сообщили в ПНД, Бахчели идет на поправку и на следующей неделе вернется к своим обязанностям.

Турецкие власти утверждают, что запись о здоровье лидера Бахчели оставил человек, связанный с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года.

Теги
СШАТурция
Парламентские выборы в Тунисе проходят при низкой явке избирателей
По оценкам местных политологов, основными фаворитами должны стать кандидаты от антисистемных политических сил
Читать полностью