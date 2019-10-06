Источник: МИД Турции вызвал поверенного в делах США из-за лайка в Twitter

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции вызвало в воскресенье временного поверенного в делах США в Анкаре для дачи разъяснений в связи с инцидентом, произошедшим в социальной сети Twitter. Об этом сообщил ТАСС источник во внешнеполитическом ведомстве.

"Поверенный в делах США был вызван в наше министерство, чтобы получить четкие и ясные разъяснения в связи с инцидентом, который произошел вчера", - отметил источник.