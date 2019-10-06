СМИ: глава МВД Франции отчитается перед членами парламента по атаке в префектуре Парижа

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Члены парламентской комиссии Франции по разведке заслушают министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера после того, как административный сотрудник разведуправления префектуры Парижа убил четверых коллег. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info со ссылкой на сенатора Кристиана Камбона.

Отмечается, что встреча министра с делегацией, в которую входят по четыре представителя от Национального собрания и Сената республики, пройдет в "ближайшие часы или дни" за закрытыми дверями.

Выступая в воскресенье в эфире телеканала TF1, Кастанер признал наличие проблем в парижской префектуре полиции. "Нужно будет все тщательно проанализировать, - отметил он. - Главное - понять, что произошло <...>, произошел ли сбой в системе. Если были ошибки, мы их исправим. Если были нарушения, мы за них накажем".

При этом министр подчеркнул, что "в личном деле нападавшего не было никаких элементов, указывающих на его радикальные взгляды".

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о проведении тщательных проверок в спецслужбах после этого инцидента. В интервью газете Le Journal du Dimanche глава кабмина отметил, что прежде всего проверка будет проведена в подразделении, где работал преступник, а также во всех спецслужбах и спецподразделениях, ответственных за борьбу с терроризмом.

Трагические события

3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции c серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Самого нападавшего застрелил один из сотрудников полиции во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.

5 октября прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом, заявил, что "нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов".