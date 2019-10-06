Эрдоган заявил, что окружение Трампа не выполняет его поручения по выводу войск из Сирии

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Окружение президента США Дональда Трампа не выполнило поручений американского лидера по выводу войск из районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

"Я лично демонстрировал [экс-президенту США Бараку] Обаме районы, которые может охватить эта зона [безопасности]. Затем Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск с востока Евфрата. Однако его окружение не выполняет его поручений", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Турецкий лидер также вновь обвинил Вашингтон в поставках вооружения курдским формированиям в Сирии. "Кому американцы поставили 30 тыс. грузовиков с оружием в Сирии? Зачем эти поставки продолжаются? Турция имеет право получить ответы на эти вопросы", - добавил Эрдоган.

1 октября Эрдоган заявил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в отношении создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту "не удалось достичь желаемого результата", а времени ждать больше нет. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в тот же день информировал, что вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.