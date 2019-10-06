Парламентские выборы в Тунисе проходят при низкой явке избирателей

ТУНИС, 6 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на парламентских выборах в Тунисе, по данным на 11:00 (13:00 мск), составила около 6,5%. Об этом сообщила на пресс-конференции представитель Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ, выполняет функции Центризбиркома) республики.

В большинстве регионов страны избирательные участки открыли двери в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и закроются в 18:00 (20:00 мск). В отдельных районах республики время работы участков по соображениям безопасности было сокращено, там голосование началось в 10:00 по местному времени (12:00 мск) и закончится в 16:00 (18:00 мск). Выборы проходят в 33 округах, 27 из которых расположены на территории страны.

На депутатские посты в 217-местной Ассамблее народных представителей республики претендуют более 15,3 тыс. кандидатов.

По мнению местных политологов, после серьезного поражения в первом туре досрочных президентских выборов представителей правящего в стране либерально-демократического лагеря (второй тур ожидается 13 октября) основными фаворитами парламентской кампании должны стать кандидаты от антисистемных политических сил, а также выдвиженцы исламистской партии "Ан-Нахда".

Как сообщила Высшая независимая комиссия по выборам, предварительные результаты стартовавшего 4 октября голосования на зарубежных участках продемонстрировали низкую явку избирателей. Так, по состоянию на вечер 5 октября, уровень участия граждан страны за рубежом незначительно превысил 7%.