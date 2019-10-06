Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет 5 ноября в Ереване

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Очередное пленарное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности состоится 5 ноября в Ереване. Об этом на своей странице в Facebook в воскресенье сообщил спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян.

"5 ноября в Ереване состоится очередное пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Это будет первое заседание структуры, которое пройдет за пределами России. В нем будут участвовать не только спикер Госдумы России Вячеслав Володин и другие мои коллеги по странам - членам ОДКБ, но и главы парламентов других стран", - написал Мирзоян.

Он также отметил, что в ближайшее время планируется визит в Армению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Мирзоян этой записью отреагировал на замечание оппозиционных сил о том, что он до сих пор не провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Володиным.