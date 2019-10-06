Явка сербов на выборах в Косове превысила 20%

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Явка сербских избирателей на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове к 13:00 по местному времени (14:00 мск) составила 24,58%. Об этом сообщил в воскресенье глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич.

По его словам, всего в Косове проголосовало более 20% избирателей, а в 10 сербских муниципалитетах явка выше и составляет в среднем 24,58%.

"Проголосовали 35 тыс. 566 граждан, что составило 24,58% от общего числа избирателей [в сербских муниципалитетах]. Этот показатель выше явки на прошлых выборах, в 2017 году к этому времени проголосовали 20,84%", - цитирует Джурича пресс-служба. По его словам, самая высокая явка в Србице (49,81%), Штрпце (38,57%), Лепосавиче (29,4%), Косовска-Митровице (25,5%).

Как сообщил ТАСС по телефону заместитель председателя просербской партии "Сербский список" Игор Симич, "выборы проходят при полном соблюдении порядка".

В то же время прокуратура Косова заявила о единственном нарушении, которое было зафиксировано в Косовска-Митровице. Обвиняемый был задержан на 48 часов. Как сообщают сербские СМИ, задержанных двое - это председатель избирательной комиссии и работник одного из участков. Их обвиняют в том, что они позволили одной из женщин проголосовать по свидетельству о рождении.

Ранее ЦИК непризнанного Косова заявил, что разрешено голосовать только по косовским документам, пригрозив арестами членом избиркомов.

Выборы в Косове

Согласно данным ЦИК, из более чем 1,9 млн избирателей 117 808 зарегистрированы в 10 муниципалитетах с преобладанием сербского населения. В четырех сербских муниципалитетах на севере Косова зарегистрированы 58 187 избирателей.

Из 120 мест в парламенте самопровозглашенного Косова 100 распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. 10 из этих 20 депутатов выбирают сербы, четыре места зарезервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два - за турками, еще одно место - за горанцами.

Главной интригой предстоящих выборов является результат волеизъявления сербского меньшинства края. По результатам выборов 2017 года партия "Сербский список" получила девять из 10 возможных мест в парламенте, в результате чего занявший тогда пост премьера Рамуш Харадинай вынужден был пойти на создание коалиции с сербскими депутатами ради формирования кабинета министров.

На этот раз против "Сербского списка" была развязана агрессивная кампания, сербский электорат партии старались разобщить, создавая подставные сербские политические движения. По словам лидера "Сербского списка" и градоначальника Косовска-Митровицы Горана Ракича, с начала избирательной кампании Приштина через подкупленных сербов оказывала огромное давление на сторонников его политической силы, а международное сообщество молча смотрит на это нарушение закона. Согласно оценкам сербских экспертов, явка сербского меньшинства в Косове является определяющим фактором на стартовавших выборах.