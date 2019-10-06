Пресс-секретаря МИД Афганистана уволили за слова о встрече талибов с властями Пакистана

ТАСС, 6 октября. Президент Афганистана Ашраф Гани уволил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Сибгатуллу Ахмади за "безответственные комментарии" касаемо переговоров между пакистанскими властями и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал 1 TV.

По имеющейся информации, Ахмади был снят с должности после его оценки состоявшейся недавно в Исламабаде встречи делегации талибов с представителями руководства Пакистана. Теперь уже бывший пресс-секретарь МИД заявил, что Кабул "приветствует усилия всех стран, направленные на достижение мира в Афганистане, особенно в плане содействия прямым переговорам между афганским правительством и представителями "Талибан".

В свою очередь руководитель канцелярии президента Афганистана Седик Седдики осудил Исламабад, принимающий у себя представителей "Талибан". По его словам, "то, что руководство Пакистана принимает на своей земле группировку, которая по-прежнему прибегает к насилию, противоречит всем принципам построения отношений между двумя странами".

Еще до отстранения Ахмади от должности глава президентской канцелярии назвал его высказывания "сугубо личной точкой зрения". Тем не менее с сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Афганистана назначен Мирваис Наб. А в отношении его предшественника, как сообщил телеканал, началось судебное расследование.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями движения "Талибан". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч в начале сентября 2019 года США подтвердили достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана. Однако спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники "Талибан".