На Украине требуют от Зеленского обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Электронная петиция к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием обнародовать стенограммы переговоров пятого главы государства Петра Порошенко с официальными американскими лицами в период с 2014 по 2019 годы появилась на сайте украинского президента.

"Прошу обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы", - сказано в петиции. В ней также есть требование обнародовать тексты стенограмм "всех телефонных разговоров президента Украины Петра Порошенко со всеми иными официальными лицами США за период с 2014 по 2019 годы".

Автором петиции выступило частное лицо. В настоящее время ее поддержали 29 человек, при минимально необходимых не менее 25 тыс. До конца сбора подписей осталось 90 дней.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Дональд Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Позднее Белый дом создал прецедент, обнародовав стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. В нем действительно упоминается сын Джозефа Байдена, но прямых требований провести в отношении него расследование в обмен на финансовую и военную помощь Киеву нет. Минюст США, который одновременно выполняет функции Генпрокуратуры, не нашел в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.