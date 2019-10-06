Эр-Рияд работает над выводом Судана из американского списка стран, спонсирующих терроризм

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия прилагает усилия по исключению Судана из американского списка государств, спонсирующих терроризм. Об этом говорится в заявлении МИД королевства, опубликованном в воскресенье на официальной странице ведомства в Twitter.

"Мы работаем над тем, чтобы исключить Судан из американского списка государств, спонсирующих терроризм", - отмечается в коммюнике. В нем указывается, что Эр-Рияд планирует запустить ряд крупных инвестиционных проектов в африканской стране.

Ранее в воскресенье король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял в Эр-Рияде главу управляющего Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьера Абдаллу Хамдука, пожелав их стране "дальнейшего прогресса и процветания". Как сообщило Саудовское агентство печати (САП), на переговорах обсуждались отношения двух государств и "пути расширения и развития двустороннего сотрудничества в различных областях".

В октябре 2017 года США сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции. Однако до сих пор Хартум числится в их списке основных спонсоров международного терроризма, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому кризису в стране. В последние месяцы в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление.

Тяжелая экономическая ситуация в стране усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южным Суданом, что обернулось для Хартума потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в Судане начались массовые акции протесты, которые привели к военному перевороту 11 апреля 2020 года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

21 августа в Судане начал действовать Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. Новое переходное правительство приступило к работе 8 сентября.