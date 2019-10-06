ВВС ливийской армии атаковали позиции сил Правительства национального согласия

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла серию ударов по позициям сил Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в трех городах, в том числе в столице. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, налетам, в частности, подверглись контролируемые формированиями триполийского кабинета министров Сирт и Мисурата.

Целью налетов в Сирте стали склады с оружием и боеприпасами, а в Мисурате - летное училище, где, по заявлениям ЛНА, противник держит турецкие беспилотники. Кроме того, согласно данным новостного портала Al Mutawassit, атакам с воздуха за минувшие сутки подвергся и единственный действующий в Триполи международный аэропорт (Митига).

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.

За это время войска Хафтара неоднократно наносили удары по Митиге и Мисурате, утверждая, что на территории находящихся там воздушных гаваней располагаются пункты управления беспилотниками, которые используются для атак на позиции ЛНА при помощи турецких военных специалистов.