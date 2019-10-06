СМИ: тысячи курдов на северо-востоке Сирии выступили против ввода турецких войск

ТАСС, 6 октября. Многотысячные демонстрации курдского населения прошли в воскресенье в пограничном районе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Как сообщил телеканал Al Hadath, их участники выступили против планов Турции ввести войска на север Сирии для проведения там военной операции.

По его информации, курдские активисты заявили о решимости дать отпор турецкому вторжению. "Мы не хотим войны и выступаем за мирное решение пограничных проблем, но мы также не позволим, чтобы наши поселки оккупировала турецкая армия", - заявил представитель местной администрации Ахмед Селим. По его словам, курдское население "останется на своей земле и будет ее защищать".

Как передал Al Hadath, курдские ополченцы приступили к созданию в районе Рас-эль-Айн противотанковых рвов и оборонительных укреплений.

Подготовка к вводу войск

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в телевизионном выступлении о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Турецкий лидер не исключил, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в самые ближайшие дни.

1 октября Эрдоган объявил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата в переговорах с американской стороной.

Ранее общеарабская газета Asharq al-Awsat сообщила, что США и Турция достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу турецкой стороны, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.

Командир курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), Мазлум Кобани выступил категорически против переселения беженцев с турецкой территории в подконтрольные курдам районы. Кобани заявил в пятницу газете Asharq al-Awsat, что Анкара хочет изменить демографический состав населения на северо-востоке Сирии и курды будут противодействовать этой "этнической чистке".