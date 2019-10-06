Алиев заявил, что санкции против РФ не мешают азербайджано-российскому сотрудничеству

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Санкции против России не создают препятствий азербайджано-российскому сотрудничеству. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Россия", текст которого в воскресенье размещен на сайте главы государства.

"Нет, совершенно не мешает. Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья", - сказал Алиев, отвечая в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи на вопроc корреспондента о том, не мешают ли санкции сотрудничать с Россией и продвигать двусторонние проекты.

По словам главы государства, за последнее время двусторонние отношения "стали намного более эффективными и качественными". "Мы сотрудничаем и на международных площадках, и поддерживаем друг друга. <…> У нас также тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ, естественно, СНГ. Очень тесные торгово-экономические отношения, рост товарооборота в этом году более 20 процентов. Многомиллиардные инвестиции из России в Азербайджан, из Азербайджана в Россию. Сотрудничество в энергетике, транспорте, гуманитарная сфера, ВТС, туризм. То есть, легче назвать те сферы, где мы не сотрудничаем", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев также отметил, что Азербайджан, проводящий независимый внешнеполитический курс, считает Россию "одним из важнейших партнеров, добрым другом, соседом".