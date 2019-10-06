ЦИК Косова сообщил, что явка на парламентских выборах составила 44,09%

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Явка на досрочных парламентских выборах в самопровозглашенном Косове составила 44,09%. Об этом сообщил в воскресенье ЦИК непризнанного образования.

По его данным, самая высокая явка зафиксирована в городах Обилич (60,1%), Зубин-Поток (57,31%), Приштина (56,88%).

Ранее заместитель председателя просербской партии "Сербский список" Игор Симич сообщил ТАСС о "массовой явке" на выборах среди сербского населения края. По данным ЦИК, в населенном сербами северном регионе Косова явка составила 49,7%

По сведениям ЦИК, общее число сербских и албанских избирателей в Косове превышает 1,9 млн. Из них 117 808 зарегистрированы в 10 муниципалитетах с преобладанием сербского населения. Из 120 мест в парламенте самопровозглашенного Косова 100 распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. 10 из этих 20 депутатов выбирают сербы, четыре места зарезервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два - за турками, еще одно место - за горанцами.

Согласно экзитполу телеканала RTK и приштинского института PIPOS, крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти лидирует на досрочных парламентских выборах в Косове, набирая 28,1% голосов. На втором месте идет Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (27,9%), на третьем - Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (25,8%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная получил 12,3%.