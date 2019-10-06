Reuters: в ходе беспорядков в Багдаде погибли пять человек

ТАСС, 6 октября. Не менее пяти человек погибли, 15 получили ранения в воскресенье во время столкновений протестующих с силовиками на востоке Багдада. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинских учреждениях.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Ирака проинформировал, что с момента начала акций протеста в результате беспорядков по меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6,1 тыс. пострадали.

С 1 октября в различных иракских районах начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, которые быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях.