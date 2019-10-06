СМИ: сразу три партии после выборов в Косове объявили о своей победе

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Сразу три политические партии объявили о своей победе на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове. Об этом сообщает канал RTK.

После оглашения экзитполов о победе объявили крайне правое движение "Самоопределение", Демократический союз Косова и Демократическая партия Косова.

"Согласно результатам опросов, мы победители выборов. Мы счастливы, что в качестве оппозиционной партии достигли хорошего результата. Мы обгоняем вторую партию - "Самоопределение", - заявил журналистам зампредседателя Демократический союз Косова Лютфи Хазири.

Отвечая на вопрос о возможной коалиции, он исключил возможность коалиционного соглашения с Демократической партией Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи. Таким образом, вероятнее всего кабмин сформируют две оппозиционные партии - Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы и крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти.

Согласно данным ЦИК, после обработки 46,88% бюллетеней лидирует Демократический союз Косова (22,11%), на втором месте с небольшим отрывом идет движение "Самоопределение" (24,36%), на третьем - Демократическая партия Косова (22,34%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная совместно с Социал-демократической партией набирает 12,6%.

Согласно экзитполу телеканала RTK и приштинского института PIPOS, крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти лидирует на досрочных парламентских выборах в Косове, набирая 28,1% голосов. На втором месте идет Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (27,9%), на третьем - Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (25,8%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная получил 12,3%.