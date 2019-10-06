Вучич заявил, что "Сербский список" одержала самую значительную победу в своей истории

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Просербская партия "Сербский список" одержала самую значительную победу в своей истории, получив в Косове и Метохии абсолютное большинство сербских голосов. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич на экстренной пресс-конференции.

Из 120 мест в парламенте самопровозглашенного Косова 100 распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. 10 из этих 20 депутатов выбирают сербы, четыре места зарезервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два - за турками, еще одно место - за горанцами.

"Вопреки ужасному давлению "Сербский список" одержал самую значительную победу в своей истории. В Косовска-Митровице партия получила 98,07% голосов, во всех других населенных пунктах - свыше 90%", - заявил Вучич.

Таким образом, партия получит все 10 сербских депутатских мандатов в парламенте. Ранее, по результатам выборов 2017 года "Сербский список" располагал девятью местами в парламенте.

Согласно экзитполу телеканала RTK и приштинского института PIPOS, крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти лидирует на досрочных парламентских выборах в Косове, набирая 28,1% голосов. На втором месте идет Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (27,9%), на третьем - Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (25,8%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная получил 12,3%.

Пошлины на сербские товары

Новое правительство непризнанного Косова отменит 100-процентные торговые пошлины на товары из Центральной Сербии, введенные экс-премьером Рамушем Харадинаем. Такое мнение выразил журналистам президент Сербии Александар Вучич, комментируя досрочные парламентские выборы в автономном сербском крае.

"Я ожидаю, что когда поступят голоса из-за рубежа, то [крайне правое движение Косова] "Самоопределение" победит. Думаю, что нам предстоят нелегкие переговоры, правительство Косова будет сформировано только к декабрю. Я бы хотел верить, что какое-то ответственное правительство отменит пошлины и даст возможность начать переговоры. Я верю, что пошлины отменят", - сказал президент.

Вучич повторил, что с лидером "Самоопределения" Альбином Курти предстоят "очень тяжелые переговоры", однако подчеркнул, что готов "говорить с любыми официальными представителями албанцев" из Косова и Метохии.

Согласно данным ЦИК Косова, после обработки 66,16% бюллетеней "Самоопределение" лидирует с 25,88% голосов, далее следует либеральный Демократический союз Косова (25,5%), на третьем месте - Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (21,78%).

Альбин Курти за причастность к террористической деятельности и сепаратизм в 1999 году был приговорен судом Югославии к 15 годам тюрьмы. Однако пришедшее на смену Слободану Милошевичу либеральное руководство Сербии освободило его из тюрьмы в 2001 году. Политик открыто выступает за создание "Великой Албании".

"Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Северной Македонии, все Косово, часть территорий Южной Сербии, а также на половину Черногории.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями самопровозглашенной республики Косово торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент Косова одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции 1244 СБ ООН.

7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.