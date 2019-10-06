Явка на парламентских выборах в Тунисе составила 41,32%

ТУНИС, 6 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на прошедших в воскресенье в Тунисе парламентских выборах составила 41,32%, большую активность во время голосования продемонстрировали мужчины. Об этом сообщил глава Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ, выполняет функции Центризбиркома) Набиль Баффун.

"Явка на зарубежных участках достигла 16,4% и 41,32% - на территории Тунисской Республики, - проинформировал он. - Во всех 33 избирательных округах начался подсчет голосов".

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Тунисе лидирует исламистская партия "Ан-Нахда", за ней следует партия "Сердце Туниса" (возглавляется находящимся в тюремном заключении кандидатом в президенты Туниса медиамагнатом Набилем Каруи - прим. ТАСС). Третью позицию с серьезным отставанием занимает политдвижение "Свободный Дустур", на четвертом месте - коалиция "Аль-Карама".

На депутатские мандаты в 217-местной Ассамблее народных представителей претендуют более 15,3 тыс. кандидатов.

По мнению местных политологов, после серьезного поражения представителей правящего в стране либерально-демократического лагеря в первом туре досрочных президентских выборов (второй тур ожидается 13 октября) основными фаворитами на парламентских выборах стали кандидаты от антисистемных политических сил, а также выдвиженцы исламистской партии "Ан-Нахда". В силу снижения уровня доверия населения к действующим властям и неширокой известности нового поколения политиков тунисские эксперты прогнозируют появление большого количества практически равных по численному составу парламентских блоков, отличающихся по своим идейным и политическим взглядам. Данные обстоятельства создадут препятствия на пути формирования коалиций и получения большинства, что негативно скажется на процессе согласования и утверждения членов нового кабинета министров.