В Белом доме заявили, что осведомители о разговоре глав США и Украины не навредят Трампу

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Рассказ второго сотрудника американской разведки, проинформировавшего генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона о разговоре американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не сможет поколебать уверенность в том, что глава вашингтонской администрации не сделал ничего предосудительного. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Не имеет значения, сколько людей решили назвать себя осведомителями по одному и тому же телефонному разговору - разговор президента уже опубликовал [в виде стенограммы]. Это не меняет тот факт, что он [Трамп] не сделал ничего плохого", - отметила она.

В воскресенье телеканал ABC со ссылкой на юриста Марка Зейда сообщил о втором неназванном сотруднике американской разведки, который "располагает данными из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя". Юрист указал, что разведчик уже поделился своими соображениями с Аткинсоном, однако к настоящему моменту он не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, занимающихся проведением расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

В пятницу газета The New York Times проинформировала о том, что еще один сотрудник американской разведки рассматривает целесообразность подачи рапорта о вызвавших у него тревогу отношениях Трампа с Украиной. Издание отмечало, что у этого разведчика имеются более конкретные сведения о событиях, связанных с президентом и Киевом.

О скандале в США

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, ссылаясь на свидетельства первого осведомителя, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.