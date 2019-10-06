СМИ: Джонсон предостерег ЕС от исторического заблуждения по Brexit

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил своим европейским коллегам, что не стоит недооценивать решимость королевства выйти из ЕС без сделки, что стало бы заблуждением исторического масштаба. Об этом заявил в воскресенье представитель лидера по итогам его переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

"Великобритания сделала большое и важное предложение, но пришло время Европейской комиссии также проявить готовность к компромиссу. Если этого не произойдет, Великобритания покинет ЕС без сделки", - цитирует агентство Press Association представителя Джонсона.

При этом он использовал риторику премьера, раскритиковав принятый под давлением оппозиции закон, который предписывает Джонсону запросить у ЕС трехмесячное продление переговоров до 31 января 2020 года, если к 19 октября стороны не придут к взаимопониманию. "Закон о капитуляции и его авторы подрывают переговоры, но если лидеры ЕС делают ставку на то, что этот закон предотвратит выход без сделки, то это было бы заблуждением исторического масштаба", - добавил представитель Джонсона.

2 октября Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению сделки о Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.