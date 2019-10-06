{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

СМИ: Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии

В то же время, по данным портала Axios, глава государства уверен, что процедура импичмента поможет ему переизбраться
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал республиканцам в Палате представителей Конгресса о своих опасениях относительного того, что возможный импичмент станет темным пятном в его биографии. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу.

На эту тему
Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

По их словам, американский лидер пояснил, почему ему действительно не нравится импичмент. "[Эта процедура] плохо скажется на вашей биографии", - считает он. "Вы бы не захотели, чтобы это [импичмент] было в вашей биографии", - приводят источники портала слова президента.

Президент, согласно их данным, уверен, что начатая демократами в Палате представителей Конгресса США процедура импичмента поможет ему переизбраться, а республиканцам - вернуть контроль над нижней палатой законодательного органа. При этом он не хочет, чтобы в учебниках по истории о нем писали как о президенте, которого сняли с поста. Трамп, по сведениям Axios, крайне беспокоится по поводу своего наследия.

Многие советники главы государства, отмечает портал, уверены, что в Палате представителей почти наверняка утвердят обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Одновременно они подчеркивают, что в контролируемом республиканцами Сенате у этой инициативы нет никаких шансов.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в ноябре 2020 года.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
Начало процедуры импичмента Трампа
В Белом доме уверены, что процедура импичмента обеспечит Трампу победу на выборах
По мнению и.о. главы аппарата Белого дома, чем дольше будет тянуться этот процесс, тем лучше для нынешнего главы государства с политической точки зрения
Читать полностью