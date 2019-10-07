В Белом доме уверены, что процедура импичмента обеспечит Трампу победу на выборах

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Начатая демократами в Палате представителей Конгресса США процедура импичмента обеспечит Дональду Трампу убедительную победу на президентских выборах в ноябре следующего года. Как сообщил в воскресенье со ссылкой на свои источники новостной портал Axios , в этом убежден исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

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В беседах с другими сотрудниками Белого дома он заявлял о своей уверенности в том, что нынешний глава государства сможет победить в 45 из 50 штатов в связи с процедурой импичмента. Источники издания отмечают, что Малвэни говорил об этом на полном серьезе. Кроме того, считает он, сама процедура исключительно положительно повлияет на политическую судьбу Трампа.

По мнению и.о. главы аппарата Белого дома, чем дольше будет тянуться процесс импичмента, тем лучше для республиканца с политической точки зрения. В то же время Малвэни не уточнил, в каких именно штатах Трамп проиграет.

При этом в окружении республиканца не все разделяют данную точку зрения, однако президент часто прислушивается к Малвэни.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы американского и украинского лидеров. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского разбирательства в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, фактически стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по переизбранию на второй срок.