Настороженность и общение. Как военная полиция РФ помогает жителям предместий Дамаска

ДАМАСК, 7 октября. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Для жителей сирийского поселка Яльда, как и для соседнего палестинского района Ярмук на южной окраине Дамаска, война кончилась лишь полтора года назад. Практически сразу, как правительственные силы очистили эти места от боевиков, здесь расположилась российская военная полиция. О том, как ее бойцы поддерживают порядок в регионе, - в материале ТАСС.

Впереди двухчасовой рейд по жарким пыльным предместьям сирийской столицы. Два бронеавтомобиля "Тигр" с пулеметчиками на крыше и "Камаз" с бронекапсулой идут на малом расстоянии друг от друга. Скорость минимальна, потому что улицы узкие, а движение по ним оживленное, если не сказать - хаотичное. В самом начале все почти 10 км этого маршрута бойцы проходили пешком, но теперь тактика изменилась.

"Наша цель - помогать местным властям в наведении порядка <...> Патрулирование проводим ежедневно, только в пятницу работаем по сокращенной программе - для живущих здесь мусульман-суннитов это день молитвы, улицы пустеют. Раньше патруль выдвигался в пешем порядке, но теперь, когда на улицах становится больше людей и машин, мы выезжаем только на боевой технике", - рассказывает командир одного из подразделений военной полиции.

Выслушать и помочь

Время выезда патруля меняется каждый день. На маршруте есть точки, где он выходит в связь с базой и где проходит общение с местными жителями. "По прибытии на контрольную точку - сейчас мы находимся на первой - патрульная группа разделяется на две части. Одна остается в боевых машинах на охранении, другая выходит общаться с населением", - говорит военный полицейский.

Несколько лет назад один из его подчиненных получил диплом переводчика с французского. Чтобы поехать в Сирию, молодой офицер переключился на арабский и теперь сходу различает ряд сирийских диалектов.

"После окончания боев многие возвращаются в свои дома, а они часто стоят разрушенными. Нередко в стенах находят неразорвавшиеся снаряды и сообщают нам об этом. Ну а мы передаем эти сведения сотрудникам сирийских сил безопасности, после чего те принимают решение о разминировании. И это не единственный вопрос, с которым к нам обращаются. Очень часто женщины просят помочь с поиском своих пропавших мужей и сыновей, и мы передаем эти запросы сирийской стороне", - рассказывает он.

Пулеметчики и снайпер наизготовку, автоматчики по периметру и грозная техника - в обычных условиях все это не создает атмосферы спокойствия, однако в этом конкретном контексте действует с точностью до наоборот. Жителям Яльды такая картина привычна - патруль они видят дважды в день. Сирийцы приходят на эти встречи часто. После того как боевики пугали их "страшными русскими", людям хочется поговорить и убедиться в обратном.

"Слава богу, земляки возвращаются. Вечером можно спокойно выходить на улицу, не боясь обстрелов, пройти по магазинам, посидеть в чайной. Для нас это явный признак: жизнь налаживается. И это совместная заслуга сирийской армии и российских союзников. Присутствие патруля на наших улицах, конечно, добавляет порядка. Ваша поддержка сейчас, в сложное для нашей страны время, очень важна", - говорит заместитель главы администрации поселка Ибрагим аль-Ашир.