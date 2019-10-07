{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

В США заявили, что ВС страны не будут поддерживать военную операцию Турции в Сирии

В заявлении Белого дома говорится, что американские вооруженные силы также не будут находиться поблизости от места ее проведения

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут находиться поблизости от места ее проведения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм по итогам телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не станут поддерживать или принимать участие в операции, и силы Соединенных Штатов, которые нанесли поражение местному "халифату" ИГ [запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"], больше не будут находиться в непосредственной близости [от места проведения операции]", - сообщила Гришэм.

В субботу Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.

1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. Ранее общеарабская газета Asharq Al-Awsat проинформировала, что Вашингтон и Анкара достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу Анкары, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.

В новость были внесены изменения (06:50 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
Ситуация на Корейском полуострове
Пхеньян ждет от Вашингтона более серьезной подготовки к переговорам
Как заявила представитель МИД КНДР, в противном случае могут "произойти большие неприятности"
Читать полностью