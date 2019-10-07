Пхеньян ждет от Вашингтона более серьезной подготовки к переговорам

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. КНДР ожидает от США более серьезной подготовки к переговорам по ядерной проблеме и другим аспектам нормализации двусторонних отношений. Как сообщило информационное агентство Киодо, об этом заявил в понедельник журналистам в пекинском международном аэропорту представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль. Он представлял Пхеньян на состоявшихся недавно в Стокгольме консультациях с американскими дипломатами.

"Эта встреча закончилась разрывом", - подчеркнул Ким Мён Гиль. "Могут произойти большие неприятности, если США не будут тщательно готовиться к таким контактам, - сказал он. - Мы представили все свои предложения и теперь хотим выслушать американскую сторону. Пока она не подготовила ничего в ответ".

В воскресенье МИД КНДР в особом заявлении уведомил, что Пхеньян не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не предпримет "реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики" в отношении севера Корейского полуострова. Дипведомство, в частности, подвергло критике подход США к консультациям с делегацией КНДР в шведской столице.

Предварительная двусторонняя встреча представителей США и КНДР прошла 4 октября в Стокгольме. Рабочие переговоры начались 5 октября, однако в тот же день были прерваны.

Между тем глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус по итогам продлившихся несколько часов консультаций заявила, что они носили конструктивный характер. Она также отметила, что делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР. Ортэгус не указала при этом, как отреагировал на аналогичное предложение Пхеньян.