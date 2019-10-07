СМИ: Индия намерена провести модернизацию Су-30МКИ и приобрести у России истребители

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. Индия в ближайшее время модернизирует парк стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ. Об этом сообщил главком ВС страны Ракеш Кумар Сингх Бхадауриа.

"В ближайшее время "Сухие" (истребители Су-30МКИ - прим. ТАСС) будут модернизированы для дальнейшего повышения их оперативных возможностей", - цитирует в понедельник военачальника газета The Times of India.

Как затем отмечает издание со ссылкой на источник, проект модернизации истребителей Су-30МКИ будет включать установку на них новейшей авионики, более мощной РЛС, современных систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, 42 истребителя будут переоборудованы для вооружения авиационной версией сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" совместного российско-индийского производства.

Газета со ссылкой на источники также указывает, что Индия завершает обсуждение с Россией вопроса о приобретении 12 истребителей Су-30МКИ для замены потерянных в авиационных происшествиях. Кроме того, Нью-Дели также вскоре приобретет дополнительную партию из 21 истребителя МиГ-29 стоимостью порядка 2,3 млрд рупий каждый (около $32,4 млн), пишет издание.