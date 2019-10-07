Президент Армении подчеркнул вклад Путина в укрепление отношений Еревана и Москвы

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения и подчеркнул его личный вклад в дело укрепления отношений Еревана и Москвы. Об этом сообщали в пресс-службе армянского президента.

"Армен Саркисян высоко оценил личный вклад Владимира Путина в укрепление политических, экономических, военных, гуманитарных отношений двух стран, подчеркнув, что в Армении российского лидера знают как друга и одного из самых авторитетных политиков всего мира", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Глава армянского государства также выразил готовность поддержать усилия Путина в деле укрепления мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.