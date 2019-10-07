Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы

ТАСС, 7 октября. Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.

"Американцы не выполнили свои обязательства и вывели свои силы из приграничных с Турцией районов [Сирии]", - говорится в заявлении, размещенном на сайте СДС. В нем утверждается, что "нападение турецких сил негативным образом скажется на борьбе с ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), а также на стабильности и мире", которые были достигнуты в районе благодаря курдским силам. СДС подчеркивают, что намерены в случае необходимости защищаться от турецких сил.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.

Между тем последнее заявление турецкого руководства свидетельствует о наличии разногласий с США по проекту буферной зоны, в связи с чем Турция не исключает вероятности проведения военной операции на севере Сирии своими силами. Так, 6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "завершила приготовления и разработку плана операции" и были "отданы необходимые приказы". Эрдоган отметил, что военная операция будет проводиться с задействованием наземных и воздушных соединений.