Эрдоган сообщил о начале вывода войск США с северо-востока Сирии

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о том, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

"После наших переговоров [с президентом США Дональдом Трампом], которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывод [американских] войск, как и обещал господин президент. Сейчас наши компетентные органы ведут работу [по этому направлению]", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

Президент Турции напомнил свое последнее обещание "внезапно войти в Сирию" для проведения новой операции. "И мы решительно настроены, поскольку террористическая угроза для нас неприемлема", - добавил он.

5 октября Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.

1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

Кроме того, 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

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