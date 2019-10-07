Прага расторгает договор о партнерстве с Пекином

ПРАГА, 7 октября. /ТАСС/. Городской совет Праги, являющийся высшим органом муниципального самоуправления, в понедельник постановил расторгнуть договор о партнерстве с Пекином из-за нежелания властей китайской столицы исключить из него положение о политике "одного Китая". Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Чехии.

"Городской совет принял решение расторгнуть договор о партнерстве с Пекином", - отметила пресс-служба.

Причиной выхода из него столицы Чехии, как 4 октября заявил ее мэр Зденек Гржиб, является уклонение китайской стороны от переговоров по вопросу об исключении из договора положения о признании политики "одного Китая". Документ был заключен в феврале 2016 года сроком на 5 лет.

Пражские власти, по словам мэра, считают нецелесообразным наличие в договоре формулировки, отвергающей возможность признания независимости Тайваня. На исключении этого положения из документа настаивали представители правых партий, имеющие наиболее сильные позиции в руководстве города.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, комментируя инициативу пражских властей, подчеркивает, что дистанцируется от нее. Она противоречит официальной позиции республики, заключающейся в признании политики "одного Китая".

Договор о партнерстве между Прагой и Пекином предусматривает приоритетную поддержку сотрудничества между столицами в областях торговли и туризма, культуры, здравоохранения, транспорта, образования и спорта.