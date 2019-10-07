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Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему успехов в работе

В ходе беседы лидеры также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, связанным с дальнейшим развитием двусторонних отношений, отметили в пресс-службе главы азербайджанского государства

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Главы двух государств подчеркнули, что проведенные недавно в Сочи азербайджано-российские переговоры на высшем уровне "внесли вклад в дальнейшее развитие основанных на стратегическом партнерстве двусторонних дружеских отношений, выразили уверенность в том, что связи будут и дальше расширяться и укрепляться".

"В ходе беседы президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, связанным с дальнейшим развитием двусторонних отношений", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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