Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему успехов в работе

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Главы двух государств подчеркнули, что проведенные недавно в Сочи азербайджано-российские переговоры на высшем уровне "внесли вклад в дальнейшее развитие основанных на стратегическом партнерстве двусторонних дружеских отношений, выразили уверенность в том, что связи будут и дальше расширяться и укрепляться".

"В ходе беседы президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, связанным с дальнейшим развитием двусторонних отношений", - отмечается в сообщении пресс-службы.