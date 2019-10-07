Эрдоган рассчитывает решить вопрос с F-35 в ходе предстоящего визита в США

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в следующем месяце, во время которых он хочет прийти к конкретному решению по вопросу поставок истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил в понедельник сам турецкий лидер в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

"С высокой долей вероятности в первой половине следующего месяца мы нанесем визит в Вашингтон. У нас будет возможность обсудить [с Трампом] двусторонние отношения и развитие событий в регионе. На повестке наших переговоров также будет тема с F-35, это затянувшийся процесс. Я бы хотел в ходе наших переговоров прийти к какому-либо решению", - подчеркнул он.