Reuters: США не станут защищать сирийских курдов от турецких сил

ТАСС, 7 октября. Соединенные Штаты уведомили командование курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) о том, что американские силы не будут защищать курдов от турецких военных. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, США эвакуировали два наблюдательных поста у населенных пунктов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн на севере Сирии. Остальные американские силы в этом регионе пока остаются на своих позициях.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.

Между тем последнее заявление турецкого руководства свидетельствует о наличии разногласий с США по проекту буферной зоны, в связи с чем Турция не исключает вероятности проведения военной операции на севере Сирии своими силами. Так, 6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "завершила приготовления и разработку плана операции" и были "отданы необходимые приказы". Эрдоган отметил, что военная операция будет проведена с задействованием наземных и воздушных соединений.