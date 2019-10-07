Источник: Евросоюз согласится на новую отсрочку Brexit, если Лондон ее запросит

"Если Лондон запросит новую отсрочку, то ЕС, вероятнее всего, согласится, так как здесь понимают, что лучше очередной перенос, чем Brexit без сделки", - сказал он.

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Страны - члены Евросоюза согласятся в очередной раз перенести Brexit, если соответствующий запрос поступит от Лондона. Об этом корреспоненту ТАСС в понедельник заявил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Кроме того, по словам дипломата, сейчас у Лондона есть "официальная причина" для запроса новой отсрочки. "Это последние предложения Лондона. Да, Брюссель с ними не согласен в том виде, в котором они представлены, но ряд лидеров говорят, что они могут стать основой для дальнейших дискуссий, доработок. А для этого нужно время - больше, чем до 31 октября", - считает он.

На прошлой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон представил свой план по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, но буквально на следующий же день Брюссель заявил, что в таком виде он не может быть одобрен, так как не разрешает спорные вопросы, и предложил Лондону доработать его. Однако Джонсон настаивает на том, что ЕС должен пойти на компромисс и принять его плане, иначе Великобритания покинет Евросоюз без сделки.

План Джонсона

Британский премьер Борис Джонсон на минувшей неделе передал главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по североирландской границе. Текст документа и сопровождающее его письмо Джонсона распространила канцелярия главы британского правительства.

Предложения Джонсона представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Процесс Brexit

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.