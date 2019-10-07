СМИ: Иран возобновил работу КПП "Хосрави" на границе с Ираком

ТЕГЕРАН, 7 октября /ТАСС/. Иранские пограничники возобновили работу контрольно-пропускного пункта (КПП) "Хосрави" на границе с Ираком, закрытого ранее по причине протестов в стране. Об этом сообщает в понедельник агентство Mehr.

Отмечается, что КПП "Хосрави" открыт для того, чтобы позволить иранским паломникам отправиться к шиитским святыням в Ираке в дни ежегодного траура Арбаин.

3 октября иранские пограничники сообщили о временном закрытии КПП "Чазабе" и "Хосрави" на границе с Ираком. Отмечалось, что они будут открыты, как только ситуация в соседней стране стабилизируется.