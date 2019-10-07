Медведчук: Зеленский ведет на Украине политику дискриминации русскоязычных граждан

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский проводит на Украине политику дискриминации русскоязычных граждан и не выполняет предвыборное обещание проанализировать и пересмотреть действующий закон о языке. Об этом заявил в понедельник глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.

"Антиконституционный, откровенно дискриминационный языковой закон Порошенко - Парубия продолжает действовать, и это свидетельствует о том, что президент Зеленский нарушил свои предвыборные обещания", - заявил политик.

Медведчук напомнил о том, что Зеленский еще полгода назад в преддверии первого тура президентских выборов в качестве кандидата в президенты заявлял, что "не надо давить русский язык" в стране. После победы на выборах Зеленский также обещал провести "тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины".

"Однако после вступления в должность президент Зеленский радикально изменил свою "принципиальную позицию", отказавшись пересматривать откровенно дискриминационный, предусматривающий насильственную украинизацию русскоязычного населения закон", - отметил политик. Этим, по мнению Медведчука, новый президент Украины "предал интересы миллионов украинцев - русскоязычных граждан и жителей юго-востока страны", а также возглавил вместе с новым правительством политику дискриминации русскоязычных граждан.

Закон о языке

15 мая, за пять дней до истечения полномочий, пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке. Документ, за исключением отдельных его положений, вступил в силу спустя два месяца. Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

В начале октября министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.