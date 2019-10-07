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Кризис на Украине

Эксперт: о дате саммита "нормандской четверки" можно будет говорить после 12 октября

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уточнил, что дата будет ясна после того, как состоится согласованное разведение сторон в районе Золотого и Петровского

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Говорить о дате саммита "нормандской четверки" можно будет только после того, как удастся отвести войска с еще двух оговоренных ранее участков в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявил близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Дата будет ясна после того, как состоится согласованное разведение сторон в районе Золотого и Петровского, - сказал он. - По договоренности всех участников переговоров оно должно завершиться 12 октября".

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