Эксперт: о дате саммита "нормандской четверки" можно будет говорить после 12 октября

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Говорить о дате саммита "нормандской четверки" можно будет только после того, как удастся отвести войска с еще двух оговоренных ранее участков в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявил близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Дата будет ясна после того, как состоится согласованное разведение сторон в районе Золотого и Петровского, - сказал он. - По договоренности всех участников переговоров оно должно завершиться 12 октября".