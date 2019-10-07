В Иране заявили, что задержали российскую журналистку не за шпионаж

ТЕГЕРАН, 7 октября. /ТАСС/. Задержание гражданки России Юлии Юзик не связано с вопросом о шпионаже. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

"Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью, - сказал он. - Насколько я знаю, причина задержания связана с вопросом получения визы".

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

Юзик работала репортером в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и журнале "Русский Newsweek". С 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В 2003 году россиянка выпустила книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти странах. Затем она написала книгу "Бесланский словарь".