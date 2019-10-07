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Кризис на Украине
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Глава МИД Украины: разведение сил в Петровском и Золотом не начнется 7 октября

Разведение начнется "на седьмой день после того, как не будет обстрелов", отметил Вадим Пристайко
Глава МИД Украины Вадим Пристайко REUTERS/Gleb Garanich
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не начнут отвод в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела там. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем.

"Сегодня должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов", - отметил Пристайко.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПристайко, Вадим Владимирович
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