Вучич и Путин до конца года обсудят в Москве вопрос Косова

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич прибудет в Москву для обсуждения ситуации в Косове и Метохии с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча состоится до конца этого года, сообщила в понедельник пресс-служба кабинета сербского лидера.

"Президент Вучич и президент Путин договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться позициями по самым важным вопросам, особенно по Косову и Метохии. Путин сказал Вучичу, что наблюдает за его действиями и хорошо понимает, что Сербия находится в трудном положении, а также то, что он готов помочь", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В свою очередь президент Вучич поблагодарил собеседника за "внимание, которое Путин уделяет развитию сербско-русских отношений" и за "поддержку в защите территориальной целостности и суверенитета Сербии". Президент балканской республики поздравил российского лидера с 67-м днем рождения и пожелал Путину "доброго здоровья и личного счастья, а также сил в будущем, чтобы успешно защищать интересы России и братского русского народа".