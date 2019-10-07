Президент Узбекистана поздравил Путина с днем рождения

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник поздравил по телефону российского лидера Владимира Путина с днем рождения и отметил его роль в устойчивом развитии России. Сообщение об этом разместила на своем сайте пресс-служба Мирзиёева.

"В начале беседы глава нашего государства сердечно поздравил российского лидера с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и больших успехов. Подчеркнуто, что под руководством президента Владимира Путина обеспечивается устойчивое развитие страны, неуклонно растет благосостояние населения, укрепляется роль и авторитет России на международной арене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора стороны с удовлетворением отметили укрепление узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, которые за последнее время наполнились качественно новым содержанием.

По данным пресс-службы, в ходе разговора президенты обратили внимание на необходимость реализации достигнутых договоренностей и соглашений, предусматривающих наращивание объемов взаимной торговли, расширение сотрудничества в инвестиционной, научно-технической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других приоритетных сферах.

Сообщается также, что Мирзиёев и Путин выступили за продолжение межпарламентского, межрегионального и культурно-гуманитарного взаимодействия между Узбекистаном и Российской Федерацией.