Иран временно отменит визы для граждан Ирака

ТЕГЕРАН, 7 октября /ТАСС/. Власти Ирана приняли решение о временной отмене виз для граждан Ирака, которое будет действовать два месяца. Об этом говорится в заявлении иранского посольства в Ираке, опубликованном в понедельник.

"Все граждане Ирака смогут с 24 октября по 28 декабря 2019 года посещать Иран без визы", - говорится в заявлении. Посольство надеется, что "эта мера будет способствовать развитию отношений между двумя странами".

7 октября иранские пограничники возобновили работу контрольно-пропускного пункта "Хосрави" на границе с Ираком, закрытого ранее по причине протестов в стране.

6 октября на пресс-конференции в Багдаде официальный представитель Министерства внутренних дел Ирака генерал-майор Саад Маан сообщил, что в результате беспорядков и столкновений в стране погибли 104 человека, свыше 6,1 тыс. пострадали. С 1 октября в разных районах Ирака не прекращаются антиправительственные выступления против бедности и коррупции, которые оборачиваются беспорядками. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях страны.