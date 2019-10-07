Глава МИД Белоруссии призвал не искать тайных причин в отмене визита Могерини в Минск

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в переносе визита Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Белоруссию нет никаких скрытых причин. Об этом он сказал журналистам в понедельник.

"Здесь нет никакой конспирологии. Из-за накладки графиков политических мероприятий и в Евросоюзе, и здесь, в Беларуси, пришлось перенести эту встречу", - сказал Макей. Он напомнил, что это мероприятие планировалось давно, но белорусская сторона долго не могла получить ответ от европейских партнеров по дате. "Когда наконец получили ответ, оказалось, что существует определенная накладка в графике политических мероприятий, которые проходят в Беларуси. И мы не смогли обеспечить высокий уровень для этого мероприятия", - пояснил Макей.

При этом он выразил уверенность, что рано или поздно такая встреча будет проведена, подтвердив, что новая дата обсуждается сторонами. "Будем отрабатывать все графики белорусских и европейских мероприятий", - добавил он. На уточняющий вопрос, будет ли встреча до или уже после смены состава Еврокомиссии, глава МИД Белоруссии сказал: "Может после смены, может до смены. Посмотрим".

3 октября МИД Белоруссии подтвердил, что визит Могерини в Минск, запланированный на 4 и 5 октября, переносится, как и мероприятие по программе "Восточное партнерство", также запланированное на эти дни.

В Минске 4-5 октября должно было состоятся мероприятие высокого уровня по линии инициативы "Восточное партнерство". Планировалась, что Могерини 4 октября встретится с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, а 5 октября - с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Не исключалось, что при участии Могерини могло состояться подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и ЕС. Лукашенко 23 сентября одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Европейским союзом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября находился в Житомире, где проходил форум регионов Белоруссии и России с участием президентов двух стран.