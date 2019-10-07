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Председатель парламента Ирака отметил роль России в борьбе с террористами

Россия всегда стояла с Ираком плечом к плечу в этой борьбе, отметил Мухаммед аль-Халбуси

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. Россия всегда стояла рядом с иракским народом в борьбе с террористами. Об этом заявил председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Иракский народ за последние годы вынес на себе основную тяжесть в борьбе с террористами, - сказал он. - Государство и народ Ирака высоко ценят роль России, которая всегда стояла [с нами] плечом к плечу в этой борьбе".

После приветствия спикера парламента встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Ранее Лавров провел в Багдаде переговоры с министром иностранных дел Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИракРоссия
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