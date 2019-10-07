Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии

ТАСС, 7 октября. Президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник ситуацию в Сирии, заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой.

"Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней <...>. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. <...> Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой", - написал глава государства в своем Twitter.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) <...>. Мы находимся в 7000 милях от них и победим ИГ снова, если они придут куда-нибудь рядом с нами", - добавил Трамп.

Американский лидер отметил, что против ИГ выступали курдские формирования и Вашингтон поддерживал их значительным финансированием. "Курды сражались с нами, но им платили огромные суммы денег и [предоставляли] оборудование, чтобы делать это", - написал Трамп.

19 декабря 2018 года хозяин Белого дома объявил о решении начать вывод войск из Сирии, предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля занимавший на тот момент пост главы Центрального командования ВС США Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США. По оценке The Wall Street Journal, в прошлом году численность воинского контингента США в Сирии превышала 2 тыс. человек.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. 1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.