Лукашенко и Путин обсудили по телефону подготовку интеграционных документов

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в понедельник по телефону вопросы развития белорусско-российских отношений, подготовку документов интеграционной направленности. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

По их данным, в ходе телефонного разговора был подчеркнут "исключительно дружеский и братский характер отношений между странами, нацеленность на углубление взаимовыгодного партнерства". Лукашенко также выразил Путину самые теплые поздравления по случаю его дня рождения, сообщили в пресс-службе главы Белоруссии.