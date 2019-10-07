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СМИ: полиция задержала трех экоактивистов во время акций в Мадриде

Организаторы намерены продолжать протест против изменения климата в течение всей недели

ТАСС, 7 октября. Сотрудники национальной полиции Испании во время акций протеста против изменения климата в Мадриде задержали трех экологических активистов за неповиновение властям, при этом 30 человек были доставлены в полицейский участок для установления личности. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет об активистах из движений "Восстание против вымирания" и "Восстание за климат". Утром в понедельник манифестанты установили палатки перед зданием министерства экологического перехода, а также частично перекрыли движение на аллее Кастельяна - одной из ключевых транспортных артерий Мадрида. Как указывает агентство, движение на заблокированном участке постепенно приходит в норму.

Движение "Восстание против вымирания" заявило в соцсетях о проведении подобных акций в крупных городах по всему миру, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. По данным движения, протест будет продолжаться в течение всей недели.

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