В Минске заявили, что не хотят оказаться на острие противостояния России и НАТО

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Белоруссия не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома и на острие противостояния России и НАТО. Об этом заявил в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Отсюда, из Беларуси, где пересекаются европейская и евразийская интеграция, где проходит граница между странами - участницами НАТО и ОДКБ, где рядом, в Украине, продолжается конфликт и гибнут люди, особенно отчетливо видно, насколько опасны бездействие и отсутствие политической воли к компромиссам, - сказал Макей. - Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией, с одной стороны, и НАТО - с другой, или западным миром в целом".

По его словам, "Беларусь была, есть и останется белорусской". "Мы живем на этой земле. Нельзя взять и перенести нашу страну на какое-то другое пространство. Мы живем в этом регионе и хотим, чтобы здесь царили мир и спокойствие", - сказал министр.

Как отметил глава МИД, белорусы, как никто другой, знают, чем чревато положение буферной зоны. "Этот тяжелый урок мы уже проходили в своей истории, - сказал Макей. - Мы остро чувствуем ответственность за безопасность не только нашей страны, но и Европы. Безопасность Беларуси неразрывно связана с безопасностью континента. Будет спокойно в Европе - будут мир и стабильность в нашей стране, и наоборот".

Преодолеть кризис недоверия

Макей подчеркнул, что будущее белорусов во многом зависит от того, смогут ли союзники и партнеры договориться между собой. "По этой причине, используя все возможности, Беларусь настойчиво выступает на международной арене за диалог, за честное, открытое обсуждение проблемных вопросов", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что недавно принимал участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отметив, что на заседаниях ничего не меняется: страны обвиняют друг друга, уровень доверия между ними очень низок, поэтому нужно "восстановить договороспособность ключевых игроков в глазах друг друга и остального мира". По его словам, они должны быть в состоянии достичь согласия между собой - сначала о тех вещах, которые по крайней мере не вызывают у них отторжения, затем постепенно выйти на разговор о так называемых красных линиях.

"Я убежден: с учетом тяжкого груза накопившихся противоречий движение навстречу друг другу должно осуществляться постепенно - от тематических партнерств как наименее конфронтационных к глобальному партнерству в области безопасности. И здесь не придется начинать с нуля. Такие шаги уже делаются", - сказал министр.

Позиция Минска по РСМД

Макей также подтвердил намерение Белоруссии не производить и не размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), если другие страны не будут их размещать у себя и нацеливать на Белоруссию.

"Несмотря на выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Беларусь как полноправная участница этого соглашения будет продолжать выполнять его положения. Мы не будем тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности. Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и наших союзников", - сказал Макей.

По его словам, "Европейская безопасность - это в высшей степени взаимозависимый и откалиброванный механизм, который пойдет в разнос, если любой из его узлов выйдет из строя". "Нельзя отказаться от договора о ракетах средней и меньшей дальности, не вызвав кризис доверия других мер разоружения и военно-политического доверия", - подчеркнул глава белорусского МИД.

Как отметил Макей, только путем ответственного диалога можно отойти от края пропасти глобального конфликта, в котором не будет победителей. "Только так можно постепенно, шаг за шагом, изменить токсичную атмосферу конфронтации на чистый воздух ответственного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул министр.

В сентябре в Минске в ходе конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия, которая являлась полноправной участницей договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, "не выходила из него и не намерена производить и размещать эти ракеты". Выступая 27 сентября с трибуны ООН, Макей призвал страны подписать декларацию об отказе от размещения и производства ДРСМД.