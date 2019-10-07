Курды заявили, что США одобрили вторжение Турции на северо-восток Сирии

ТАСС, 7 октября. Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет Турции на вероломное вторжение в северо-восточные районы Сирии, где проживает курдское население. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике командования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

"Неожиданный вывод американских военнослужащих из пограничных городов Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд стал для курдов ударом в спину, - цитирует заявление телеканал Al Hadath. - США, таким образом, нарушили гарантии, которые были даны курдскому населению".

В документе отмечается, что командование СДС ранее "проявило гибкость и стремилось мирным путем добиться установления мер безопасности в пограничных с Турцией районах, однако США не сдержали своих обещаний".

СДС подчеркивает, что турецкое вторжение будет иметь самые негативные последствия для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в регионе. "Главари ИГ получат возможность снова вернуться на территории, которые были очищены курдскими бойцами от банд террористов", - говорится в коммюнике.

По сведениям западных военных источников, на которые ссылается Al Hadath, турецкие войска и формирования сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемые Анкарой, будут атаковать три пограничных района - Рас-эль-Айн, Телль-Абъяд и Кобани (Айн-эль-Араб) - на севере Сирии после ухода американских сил. Турция планирует создать вдоль границы широкую зону безопасности. По замыслу турецкой стороны, в эту буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.

Командир СДС Мазлум Кобани ранее выступил категорически против переселения беженцев в подконтрольные курдам регионы. Кобани заявил газете Asharq Al-Awsat, что Анкара хочет изменить демографический состав населения на северо-востоке Сирии, и курды будут всячески противодействовать этой "этнической чистке".