Чешский премьер не исключил возможности стать президентом страны

ПРАГА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш не исключает возможность стать преемником Милоша Земана на посту президента Чехии. Об этом, как сообщила в понедельник пражская газета Mladá fronta DNES, заявил сам премьер, комментируя высказывания Земана, который ранее сказал о готовности отдать свой голос на президентских выборах 2023 года за Бабиша.

"Я, конечно же, не могу никогда ничего исключить, - сказал Бабиш. - Правда, я еще сам не знаю, что будет в дальнейшем. Мне уже исполнилось 65 лет и что будет дальше, не знаю".

При этом премьер отметил, что пост чешского президента его не привлекает. "Я профессиональный торговец, то есть человек, который что-то организует и хочет продвигать дела, а пост президента - это, скорее, [чисто] представительская функция", - подчеркнул Бабиш.

Он также сказал, что не стремился занять и пост премьер-министра Чехии. "Совершенно точно, что я не хотел быть чешским премьером. Для меня это ненормальная жизнь", - отметил политик.

Земан в воскресенье заявил, что на предстоящих в 2023 году очередных выборах главы государства отдал бы свой голос Бабишу. По его словам, он "совершенно точно" голосовал бы за Бабиша, однако премьер "пока отказывается выставлять свою кандидатуру".

Согласно чешской конституции, Земан, который в начале 2018 года был переизбран главой государства, не может претендовать на третий президентский срок. Его полномочия завершаются 8 марта 2023 года. Президентские выборы в республике являются прямыми и всеобщими. Бабиш, согласно соцопросам, считается одним из наиболее популярных чешских политиков.