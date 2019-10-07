Президент Палестины распорядился начать подготовку к всеобщим выборам

ТАСС, 7 октября. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас распорядился незамедлительно приступить к подготовке к выборам в законодательные органы власти и к президентским выборам, которые должны пройти через несколько месяцев. Об этом в понедельник сообщило агентство WAFA.

По его информации, Аббас дал поручение главе палестинского Центризбиркома немедленно возобновить контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы подготовиться к выборам. Президент также отдал распоряжение правительству и всем ответственным структурам принять меры для обеспечения необходимых требований при подготовке и проведении выборов.

26 сентября Аббас, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, объявил о намерении провести в ближайшее время всеобщие выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме. О дате проведения голосования он обещал сообщить позднее.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) уже истекли. Депутаты ПЗС были избраны в начале 2006 года на четыре года, в конце 2009 года их мандат был продлен Центральным советом Организации освобождения Палестины до проведения новых выборов, однако голосование неоднократно откладывалось. Выборы в ПЗС в 2006 году, на которых победили сторонники ХАМАС, положили начало межпалестинскому расколу. В 2007 году это привело к тому, что представители ХАМАС после вооруженного переворота захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части - контролируемый ХАМАС анклав и Западный берег во главе с движением ФАТХ и Аббасом.